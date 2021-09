Manifestazione tragicomica, ma per i no vax servono provvedimenti esemplari. Parla Cancellieri

"Cercano di usare il metodo dei No Tav, ma non sono organizzati come loro. Bravissima la ministra Lamorgese. Non servono leggi speciali". Chiacchierata con l'ex ministro dell'Interno

Le abbiamo promesso che tutto quello che ci siamo detti non diventerà un’intervista ma siamo sicuri che non la tradiremo se lo chiamiamo “ragionare”. Abbiamo chiamato Anna Maria Cancellieri, la signora prefetto, l’ex ministra dell’Interno con Enrico Letta e Mario Monti, e quando abbiamo riattaccato ci siamo convinti che i suoi consigli, le sue analisi sono un patrimonio. L’assalto no vax, che oggi non c’è stato, è il “non salto” di qualità? Le abbiamo chiesto se è così e lei ci ha risposto con queste parole: “E’ il segno che al ministero dell’Interno c’è una donna come Luciana Lamorgese, la bravissima Luciana, che sta dimostrando ancora una volta esperienza, lucidità. La migliore forza è quella che non si esibisce e che non si annuncia”.