Il virus uccide un poliziotto no vax e Meloni dà la colpa ai migranti

Taranto. “Candido Avezzù, uno dei poliziotti contagiati all’hotspot di Taranto, non ce l’ha fatta. Non si può morire così, pagando con la vita per l’indisciplinata gestione dell’accoglienza delle istituzioni”. Chissà se con quel “così” Giorgia Meloni intendeva “così, da novax”. “Ci stringiamo alla famiglia per la tragica perdita – continua il post del leader di Fratelli d’Italia – Che la terra ti sia lieve Candido, grazie per il tuo impegno e la tua dedizione nei confronti della collettività”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE