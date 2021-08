Il populismo finisce nell'inceneritore

Ve la ricordate la guerra contro l’inceneritore di Acerra? Il governo di centrodestra – su richiesta di Antonio Bassolino, allora presidente della regione, al ministro dell’Interno – fu costretto a schierare l’esercito per permettere il completamento dell’impianto. Comitati di ogni tipo, pezzi delle istituzioni, magistrati, uomini politici in cerca di popolarità, giornalisti in cerca di scoop inesistenti scatenarono la rivolta di piazza. Bene, l’impianto è stato completato da anni e svolge egregiamente il suo lavoro evitando che Napoli faccia la fine di Roma. Ha ricevuto riconoscimenti internazionali e quando si ferma per manutenzione sono dolori. Bassolino non solo è uscito completamente indenne dal processo che lo accusò di vari reati, ma la sentenza di assoluzione scrive che “agì nell’interesse pubblico”.

