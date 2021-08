Biffoni (Anci): "Pronti ad accogliere gli afghani. Ora il governo ci dia le risorse"

Tra pochi giorni terminerà la quarantena delle 4.832 persone evacuate dall'Afghanistan. "No all'uso delle soluzioni emergenziali. Chi arriva qui ha bisogno di essere integrato. E' il momento di rivedere la Bossi-Fini". Parla il sindaco di Prato, delegato all'immigrazione

Accogliere sì, ma come? “Scansando le soluzioni di emergenza, e preparandoci già da ora a dare una risposta degna di questo paese. Perché tra pochi giorni finirà la quarantena cui sono sottoposti i profughi afghani e ci aspettiamo che il governo licenzi un decreto sin dalle prossime ore per rifinanziare l'accoglienza diffusa”. Matteo Biffoni è sindaco di Prato, delegato all’immigrazione dell’Anci, l’associazione dei comuni che subito, sin da quando è deflagrata la situazione a Kabul, s’è detta pronta a fare la propria parte nella gestione della crisi mediorientale. Gran parte dei sindaci di tutta Italia ha detto di essere disposta ad accogliere. “E abbiamo anche inviato una lettera al ministro Lamorgese per indicare qual è a nostro giudizio la soluzione migliore”, spiega Biffoni al Foglio.