Mps, prova per tre leader

Nell’appassionante romanzo economico che riguarda il futuro di una delle banche più sofferenti d’Italia c’è un elemento interessante che merita di essere messo a fuoco e che riguarda una particolare storia nella storia, che ha un gusto tutto politico. La storia in questione è relativa alla trasformazione del caso Mps in un test utile a inquadrare con chiarezza la maturità delle tre leadership forse più importanti di questa stagione politica. E per alcune semplici ragioni l’operazione Unicredit-Mps si presenta oggi come un termometro perfetto per misurare la capacità da parte di Mario Draghi, di Enrico Letta e di Matteo Salvini di sfidare l’agenda della demagogia e di governare con coraggio il principio di realtà. Siena è una sfida importante per la politica, perché il segretario del Pd ha scelto di candidarsi in quel collegio, lasciato sguarnito dall’ex ministro dell’Economia ed ex deputato del Pd Pier Carlo Padoan, nel frattempo divenuto presidente di Unicredit, e perché gli avversari di Letta hanno capito quanto il collegio di Siena possa riservare sorprese interessanti per tutti coloro che sognano di indebolire la leadership del Pd. Ma Siena è una sfida molto importante anche per Draghi per due ragioni distinte, ma comunque convergenti.

