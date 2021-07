Siena è un caso da manuale del disastro demografico italiano. Letta ne parlerà?

Una provincia vecchia in una regione, la Toscana, vecchia a sua volta. Sempre meno nati mentre sale il numero dei morti e il bisogno di rimpolpamenti esterni. Un problema che sembra non interessare nessuno

Abitanti nel primo anno di vita: 309. Per trovarne di meno bisogna salire, inerpicarsi fin quasi ai 90 anni. A 89 anni gli abitanti sono 303, un filino appena meno. E ancora. Abitanti di 70-79 anni: 6640; abitanti di 0-9 anni: 3791, ovvero 175 abitanti dell’ottavo decennio di vita ogni 100 abitanti nel primo decennio di vita. Chiamando le cose col loro nome: un’impossibilità demografica (si credeva). Siena è un caso da manuale del disastro demografico italiano. La sua demografia è un Brunello di Montalcino bene invecchiato. Eccellente quello, pessima quella. Una città da dieci anni attorno ai 54 mila abitanti, e che dunque da altrettanti non ne perde. Eppure letteralmente del tutto incapace di reggersi sulle sue gambe, visto che a Siena non si nasce neppure più.