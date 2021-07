Donzelli (FdI): "Battere Letta a Siena? Si può. Ma Salvini valuti se confermare il suo candidato"

Il produttore di vino Tommaso Marrocchesi Marzi è il candidato della coalizione di centrodestra per il collegio di Siena. Almeno, lo è sicuramente "per ora", come dice al Foglio il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Le suppletive nel seggio toscano, con la candidatura del segretario del Pd Enrico Letta non sono più una questione di beghe locali. E allora qualche retroscena ha iniziato a suggerire una certa apprensione dentro la destra. "Abbiamo un'occasione storica per mandare a casa la sinistra in una delle sue roccaforti dopo Arezzo, Grosseto, Piombino e Pistoia. Perché sprecarla?", sarebbe il fulcro del ragionamento. Lo sottoponiamo al responsabile dell'organizzazione di FdI. "Guardi, noi a differenza degli altri all'interno della coalizione siamo leali, nonostante gli screzi sulla Rai o sul Copasir. Marrocchesi Marzi è stato scelto dalla Lega perché si è deciso di dare preminenza alla regola dell'uscente: siccome in quel collegio avevano espresso loro la candidatura al giro precedente, lo hanno fatto anche in questa occasione".

