Così Mps diventa una sfida per Letta

Il Monte dei Paschi di Siena si vende, i grillini devono mettersi il cuore in pace. Molto probabilmente ci sarà anche lo “spezzatino” contro il quale si erano schierati i piddini senesi e anche loro devono prendere atto della realtà. La concentrazione è inevitabile per rafforzare il sistema creditizio italiano e l’operazione Unicredit-Mps era diventata sempre più all’ordine del giorno dopo l’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Mario Draghi non si ferma e applica il suo metodo a tutto campo dalla riforma della giustizia al risiko bancario. Formalmente è il rainmaker Andrea Orcel a far piovere su Siena, tuttavia è il ministro dell’Economia Daniele Franco a gestire il dossier e ad aprire la trattativa su mandato di Palazzo Chigi. L’ad di Unicredit ha posto condizioni che possono essere onerose per l’azionista Tesoro, ma siamo solo all’inizio, ci vorranno 40 giorni per concludere la due diligence e sapere come e che cosa verrà acquisito. Tutto può ancora finir male, però a questo punto sembra molto improbabile. I contorni finanziari dell’operazione non sono ancora precisi. Sappiamo che Orcel vuole espandere Unicredit in Italia, mercato in cui la banca ha perduto colpi negli ultimi anni a favore di Intesa Sanpaolo. Con Mps l’ad conta di diventare più forte nel centro, in Lombardia e in Veneto dove, per un capriccio del destino, il banchiere si prende quel che resta dell’Antonveneta che nel 2007 alla guida della Merrill Lynch aveva fatto acquistare a Mps per 10 miliardi di euro finiti al Santander. Un eterno ritorno?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE