La scelta è semplice: o si punta sui vaccini di massa, o si accetta il ritorno della zona rossa

"So che non tutti la penseranno così, ma io ho il dovere di non nascondere la verità ai cittadini: chi incoraggia un atteggiamento da liberi tutti, oggi, incoraggia un atteggiamento non responsabile, per non dire peggio”. Il ministro Roberto Speranza, a chi in queste ore glielo chiede, immagina l’Italia dei prossimi mesi stretta tra due sentimenti contrapposti: una fiducia reale nel futuro (i vaccini funzionano) che si va però a mescolare con una diffidenza profonda verso chi affetta ottimismo eccessivo. (La partita non è finita). Essere catastrofisti, è il pensiero di Speranza, è un sentimento pericoloso, e ci mancherebbe. Ma d’altro canto lasciare intendere, come fa qualcuno, che tutto è concluso, che l’emergenza è sparita, che la sfida contro il Covid-19 è ormai vinta è un pericolo che il nostro paese non può percorrere.

