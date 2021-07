Sulla giustizia scontenta il M5s, sulla Rai Salvini. Così Draghi "surfa" tra gli opposti mugugni

Dicono che appena sciolta la seduta, al termine di un Cdm tribolato che tutti erano lieti di lasciarsi alle spalle, alle nove di sera, giovedì, Mario Draghi abbia avvicinato i suoi collaboratori per avere la conferma: “Sulla Rai è tutto pronto, vero?”. Perché se è vero com’è vero che ogni giorno ha la sua pena, a Palazzo Chigi, allora tutto sta, per il premier, a ripartire quella pena in parti uguali tra le opposte ali estreme della sua maggioranza. “Surfa sull’onda di un mare agitato”, sorride un ministro del Pd. E così, dopo aver mandato in fibrillazione il M5s sulla giustizia, ieri Draghi ha scontentato Matteo Salvini sulle nomine di Viale Mazzini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni