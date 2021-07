Bernardo a Milano e Maresca a Napoli. Ecco i candidati del centrodestra

Dopo innumerevoli rinvii Lega, Fdi e Forza Italia hanno ufficializzato il primario del Fatebenefratelli e il magistrato antimafia come candidati sindaco nelle due città

Dopo settimane (anzi mesi) di attesa, il centrodestra ha ufficializzato i candidati sindaco a Milano e Napoli. Si tratta rispettivamente del primario dell'ospedale Fatebenefratelli Luca Bernardo e del magistrato antimafia Catello Maresca. Lo hanno reso noto gli stessi leader della coalizione dopo l'ennesimo vertice convocato nel pomeriggio di oggi. Un reclutamento piuttosto travagliato per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, soprattutto a Milano, dove i tre partiti si erano dovuti scontrare con l'indisponibilità dell'ex primo cittadino Gabriele Albertini (che però potrebbe ora dare una mano nel ruolo di vicesindaco, in caso di successo elettorale della coalizione). E avevano iniziato a sfogliare la rosa di nomi che comprendeva Maurizio Lupi, Oscar di Montigny, Diana Bracco, Roberto Rasia dal Polo. Per arrivare adesso a convergere su Luca Bernardo.

Diverso il discorso per Napoli. Maresca si era presentato come civico e in alcune apparizioni pubbliche aveva esternato una certa insofferenza per i partiti che lo avrebbero sostenuto ("dei partiti me ne fotto", si era lasciato scappare, poi scusandosi). Al punto che dal centrodestra era arrivata la richiesta di un dietrofront. Con il passare del tempo la posizione di Maresca si è ammorbidita e adesso quindi è arrivato il sostegno ufficiale. Comunque in ritardo rispetto al centrosinistra. Con il rischio che anche nelle due città al voto (oltre a Roma, dove dopo lunghe interlocuzioni si è arrivati all'investitura del ticket Michetti-Matone) si sia perso tempo preziozo. Ps.: a Bologna Salvini, Meloni e Berlusconi non hanno ancora un candidato unitario.