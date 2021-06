"Effetto Gualtieri" per la destra a MIlano

E’ passata un’altra settimana dalla promessa dei leader del centrodestra di risolvere la questione “candidato sindaco di Milano” e ancora si brancola, tanto più che non si presenta più colui che pareva nome quasi certo per la gara, e cioè Oscar di Montigny, dirigente di Banca Mediolanun e genero di Ennio Doris. Un quasi-candidato che sognava “la rivoluzione della gratitudine”. Motivo della non discesa in campo: non ci sono i presupposti, è la versione ufficiale. Matteo Salvini era convinto, Silvio Berlusconi meno, è la versione ufficiosa. E intanto Salvini, dopo mesi in cui il centrodestra ha provato a convincere invano l’ex sindaco Gabriele Albertini (disponibile a un ticket ma con riserva), insiste sul profilo civico: “Sono onorato delle stima e della fiducia che tanti milanesi hanno in me”, ha detto Salvini, “la ripagherò offrendo in tempi rapidi non solo un sindaco ma una squadra vincente per la città, in grado di rilanciare nel nome dell’innovazione, dell’efficienza, del lavoro, della sicurezza e della bellezza una delle città più dinamiche del mondo, frenata ormai da troppi mesi da continui litigi, rinvii e ritardi di una sinistra che ha perso idee, voglia e sprinta propulsiva”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni