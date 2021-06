Catello "il bello". Ritratto di Maresca, il pm ammuina che vuole Napoli

E’ il candidato “io dei partiti me ne fotto”, ma è anche la toga “non volevo dire questo”, il super magistrato “avete interpretato male”, l’autore promessa “un giorno scriverò la mia agenda rossa”. Corre a Napoli come sindaco ma non si capisce se Catello Maresca voglia farlo per la destra, per il centro o per la sinistra con cui avrebbe potuto perfino presentarsi perché “io dialogo con chiunque”. In pratica fa politica. Ma per chi? I partiti di centrodestra sono pronti a sostenerlo ma lui continua a fare il sostenuto. Insegue il tutto. E’ refrattario alle liste di partito perché “ho già la mia”. Preferirebbe non avere simboli accanto al suo nome perché “io non sono il candidato di Roma”. Il simbolo è lui. La sua idea è il nuovo Vesuvio pittoresco: “Venite con me ma non vi voglio. Seguitemi ma non vi cerco”. Ripete infatti che è “civico” e nelle interviste che finora ha rilasciato ha sempre spiegato che “la gente non mi chiede il colore” e che evidentemente Lega-Forza Italia e Fdi non hanno ancora afferrato la portata rivoluzionaria del progetto. Al sud è la parola “rivoluzione” che andrebbe davvero combattuta come si è fatto con la malaria. Ha perfino teorizzato “l’approccio ideologico del civico perché il civico deve avere un’ideologia e la mia ideologia si chiama Napoli”.

