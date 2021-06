Così Draghi prova ad aggirare le convulsioni del M5s

Alle sette della sera, mentre in Transatlantico imperversa la buriana grillina, a Palazzo Chigi ostentano un’indifferenza agli accidenti che travagliano il M5s che dà il senso di un’altra urgenza, di altre emergenze a cui star dietro. Perché Mario Draghi è dalle tre del pomeriggio che gestisce un difficile tavolo di negoziato sui sindacati spiegando il motivo per cui no, tornare indietro sullo sblocco selettivo dei licenziamenti non si può. Quanto alla zuffa tra Beppe Grillo e Beppe Conte, si resta in guardia, ma senza drammi.

