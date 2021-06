A Napoli il liberale Calenda sostiene "l'uomo di sinistra" Bassolino

“A Napoli Azione sosterrà convintamente Antonio Bassolino. Dopo il disastro di De Magistris abbiamo bisogno di persone esperte e capaci”. Lo dice Carlo Calenda, liberale leader di Azione e candidato sindaco di Roma, e lo dice a favore dell’ex sindaco di Napoli, ridisceso in campo per “mettersi al servizio della città”. Un ex sindaco che non nasconde di essere “persona di sinistra”, che non si nasconde (“i miei maestri sono stati Amendola, Ingrao e Berlinguer, ma sono un uomo delle istituzioni”, dice: “Ho contribuito a fondare il Pd, che per 11 anni mi ha isolato, senza affidarmi nessun incarico”).

