Ecco come sono andate le primarie del Pd nei municipi di Roma

Bene al centro, male in periferia. Vittorie per Bonaccorsi e Lanzi, mentre escono sconfitti gli ex parlamentari Argentin e Miccoli. Solo 4 su 15 le candidate donne a presidente di municipio

Nei municipi dove il Pd gareggiava compatto l’esito è stato lo stesso delle primarie comunali. Un trionfo annunciato. Anzi, Lorenza Bonaccorsi, ex sottosegretario alla Cultura, in primo municipio e Gianluca Lanzi, ex consigliere territoriale, in XI, hanno fatto ancora meglio di Roberto Gualtieri. Alla Bonaccorsi è andato poco meno del 70 per cento dei 3.937 voti espressi dagli elettori del Centro ai gazebo e online. Vittoria ancor più abbondante per Lanzi che ha raccolto l’80 per cento delle preferenze espresse nel municipio che comprende Portuense e Magliana.