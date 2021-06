Tra i gazebo di Prati e Tor Bella Monaca. In periferia l'affluenza è molto bassa, ma nel complesso i voti nella Capitale superano i 23 mila alle 13

A Roma le primarie si giocano in centro

L'obiettivo di 43 mila voti è ancora lontano, quando alle 13 i primi dati dicono che a votare per scegliere il candidato sindaco del Pd si sono recate poco più di 23 mila persone. Nei gazebo del centro, come quello di Piazza Mazzini nel quartiere Prati, alle 11 erano circa 150 ad aver votato. Tra questi anche l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "E' venuto intorno alle 9, ci ha ringraziato per il lavoro che facciamo", ci racconta uno dei volontari.

Pubblicità

"Preferirei ci fosse pieno di ragazzi, magari ventenni e sedicenni", nota un signore. E infatti intorno ai gazebo e tra le persone in fila, che scorre senza intoppi, di giovani se ne vedono pochi. "Si dice che i giovani sono trascurati, e loro trascurano la politica", commenta una signora.

Cambiando quartiere e spostandosi verso la periferia, cambia anche la partecipazione. "Finora hanno votato 54 persone", ci dice una delle volontarie al gazebo di Tor Bella Monaca intorno all'ora di pranzo. "In questo municipio vivono 256mila abitant, a Mazzini gli abitanti sono molto di meno. Il voto grosso è qui ed è questo che il centrosinistra non capisce".