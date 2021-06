Gualtieri e Lepore vincono le primarie a Roma e Bologna

Regge l'affluenza nella Capitale con più di 45 mila voti, l'ex ministro supera il 60 per cento delle preferenze. A Bologna hanno votato in 25 mila

Primarie senza sorprese. A Roma l'affluenza regge, i padri nobili del centrosinistra si vedono ai gazebo e Roberto Gualtieri vince senza problemi (polemiche incluse sul fac-simile della scheda sbiachettata sui nomi degli altri sei concorrenti). Discorso diverso a Bologna dove la super sfida da Matteo Lepore e Isabella Conti lascia per una domenica la città delle Due Torri con il fiato sospeso, ma alla fine vince l'assessore dem, candidato del Nazareno.

Nella Capitale, sono stati 45 mila i votanti alle primarie (mille in più rispetto la sfida del 2016 vinta da Roberto Giachetti). A Bologna l'affluenza si è fermata a quota 25mila. L'ex ministro dell'Economia è dunque il candidato del centrosinistra per il Campidoglio (un'investitura raggiunta a cinque anni dalla vittoria di Virginia Raggi al ballottaggio).

Su Twitter conferma i risultati Enrico Letta, commentando i dati positivi sull'affluenza. "La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti!".

Bene! La prima scommessa è vinta. Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di #Lepore e #Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti! — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 20, 2021

"Grazie Roma! Lasciamoli chiacchierare. Intanto con la grande partecipazione di oggi il centrosinistra è più forte", commenta invece l'ex segretario Nicola Zingaretti.