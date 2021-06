La caduta dei padri nobili del Pd

Roma. Città sotto primarie che vai, mito della sinistra che cade. Un tempo c'erano i padri nobili; ora ci sono, a Bologna come a Roma, padri con diversi gradi di nobiltà che precipitano in un baleno giù da piedistalli ufficiali e ufficiosi. E insomma, nel panorama già di per sé non sereno di consultazioni interne che rischiano in alcuni casi di fare flop e in altri di non raccogliere le folle di una volta, ci si mette anche la caduta degli idoli. E così succede che a Bologna Romano Prodi, ex premier e genius loci del centrosinistra, se ne esca con una frase di cinematografico impatto: “Sono primarie, deve scorrere il sangue, l'aggressività, a patto che poi si abbia il tempo per lasciar guarire le ferite e per lavorare insieme”. E magari in un altro momento tutti i candidati si sarebbero inchinati alle parole del professore e padre dell'Ulivo. E invece. Invece Isabella Conti, candidata indipendente e sindaco di San Lazzaro di Italia Viva, si è sentita, così ha detto: “Offesa”. “Meravigliata”. “Devo dire la verità”, ha detto Conti, abbastanza ferita. Perché quella del centrosinistra è stata la mia casa per tutta la vita, è la mia comunità, una parte di loro sono la mia famiglia”. E Prodi, che a Bologna è schierato con l'altro candidato Matteo Lepore, è sceso sua sponte da quel che restava dell'Olimpo per rispondere senza la tipica flemma degli Déi: “Sono assolutamente sorpreso e dispiaciuto che si sia voluto, e sottolineo voluto, creare un incidente da una mia frase così scontata che si trova in tutti i manuali di Scienza della politica”. Non contenta, la Conti ha cercato l'ultima parola: “Frase scontata, non ho sentito nessun politologo parlare di primarie sanguinarie”. Scontato? Prodi?

