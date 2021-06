Michetti è pane per i denti di Orsina e Galli della Loggia

Non so come sia nata l’espressione “pane per i suoi denti”, ma si attaglia perfettamente ai professori Ernesto Galli della Loggia e Giovanni Orsina. Avevano appena finito di istruire la pratica della destra moderna, intestandola a Meloni leader e al suo baldante partito, ecco che arriva il pane e li colpisce proprio sui denti: l’avvocato Michetti, candidato a sindaco di Roma. Sostiene il candidato che Roma tornerà caput mundi, che il territorio è ricco di bacini lacustri, pianure e montagne, che lui si mette sul groppone l’eredità dei Cesari e dei grandi papi, che gli impiegati pubblici sono una manna, che lui rispetta i No vax, anzi è un po’ No vax un po’ vaccinato con tutta la famiglia, che farà ponti e anfiteatri invece di inutili piramidi, che il saluto romano è come si sa un segno di pace, e che si può diventare sindaco anche seguendo un suo corso sul tema tenuto al Cassino College.

