Il centrodestra a Roma candida in ticket Michetti e Matone

Dopo il vertice di oggi è arrivata l'ufficialità: il professore sarà il candidato sindaco, la magistrata il "prosindaco". Damilano è il prescelto per correre a Torino. La prossima settimana la decisione sulla Calabria

Alla fine, dopo lungo rimuginare, il centrodestra ha scelto di candidare la coppia Enrico Michetti-Simonetta Matone nella corsa al Campidoglio. Michetti sarà il candidato sindaco, la Matone il "prosindaco", una sorta di vice. La scelta è stata ufficializzata dopo il tavolo odierno convocato dal centrodestra, che sempre in queste settimane si era riunito senza riuscire a trovare una sintesi che accontentasse Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'individuazione del ticket serve a contemperare le esigenze di Salvini (che spingeva per la Matone) e della Meloni (che da tempo aveva individuato in Michetti la figura adatta a sfidare Virginia Raggi, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri.

Pubblicità

Il vertice di coalizione è servito anche a ufficializzare il sostegno dei tre partiti all'imprenditore vinicolo Paolo Damilano, candidato sindaco a Torino, la cui campagna elettorale era partita in solitaria già dal mese di dicembre. La prossima settimana è prevista una decisione sul candidato in Regione Calabria, dove si vota sempre in autunno.