Salvini incontra Michetti e Matone. "Candidati sindaci? Sceglieremo i migliorI"

Il leader leghista vede i due probabili candidati nella corsa al Campidoglio. "Ma io non tifo né per l'uno né per l'altra”

Il centrodestra prova a uscire dall’impasse sulle elezioni comunali. Il leader della Lega ha incontrato uno dei probabili candidati sindaco nella corsa al comune di Roma, Enrico Michetti, che però al termine non ha voluto commentare il faccia a faccia. Salvini ai giornalisti ha poi detto di aver incontrato oggi anche Simonetta Matone, l’altro nome che si fa per il centrodestra nella Capitale. “Di entrambi ottima opinione, conoscono Roma, amano Roma, hanno le idee chiare. Ma io non tifo né per l'uno né per l'altra”, ha commentato Salvini. "La proposta della Lega depositata in Parlamento è quella di aumentare stipendi e tutele legali per i sindaci, che spesso sono lasciati da soli: malpagati e parecchio indagati", aggiunge il leader leghista.