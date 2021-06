Conte e Letta, accomunati dallo stesso destino di candidati locali riluttanti

I dubbi per Monte Paschi in Toscana, e quelli per i ricaschi della gestione Raggi a Roma

Ricominciare a fare politica dopo un esilio lungo o breve, con l’investitura di un seggio in Parlamento. Sì, ma dove? E soprattutto: ricominciare da un’investitura di un seggio in Parlamento, ma con il paracadute oppure no? Sono dilemmi che tormentano, una volta nella vita, tutti i leader di partito, ma ce ne sono due per cui il comune cruccio sul dove e come si sta già tramutando in comune riluttanza, perché né il seggio né il mercato elettorale sembrano ancore di salvezza, e anzi paiono, da fuori, praterie dense di ulteriori dubbi. E dunque si rischia di avere in campo (futuri) deputati riluttanti.