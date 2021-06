Marcello De Vito e la vendetta dei miti

Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina ed ex pentastellato a lungo considerato il vero competitor di Virginia Raggi all’epoca della scelta del candidato grillino a sindaco di Roma, annuncia il suo ingresso in Forza Italia. Era stato dato per vicino prima a FdI, e poi alla Lega, ma evidentemente i due partiti di centrodestra che sembrerebbero andar per la maggiore sulla piazza romana si sono dimostrati persi dietro i loro soliti calcoli tribali.

