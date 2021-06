La Cantonata di Conte

Nel tentativo un po’ funambolico di tenere insieme l’anima governista e quella protestataria del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte ha assicurato la lealtà al governo di Mario Draghi, ma poi ha sgranato un rosario di questioni sulle quali l’azione del governo non lo convince. E’ comprensibile che in una maggioranza che vede la convergenza, ma non la coalizione, di forze tanto diverse, ognuno cerchi di far pesare le proprie battaglie identitarie. Conte non è il solo e neanche il primo a farlo. Quel che stupisce è che tra i temi critici sollevati ci sia anche “l’emarginazione dell’autorità anticorruzione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni