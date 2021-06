"I referendum sulla giustizia dei Radicali? Il Pd ne discuta"

Al Pd conviene davvero far finta di nulla, di fronte ai referendum sulla giustizia promossi dai Radicali? Goffredo Bettini ha gettato il sasso nello stagno, chiedendo al campo progressista di riappropriarsi di quelle battaglie. La reazione, al più, è stata tiepida. La tesi è la seguente: perché entrare in competizione con la più completa riforma del ministro Cartabia? Meglio, nel caso, trasferire l’operazione sartoriale nelle mani del Parlamento. Così sostiene Enrico Letta. E però nell’alveo democratico, non c’è completa omologazione di pensiero. L’economista Michele Salvati, tra i fondatori del Pd, al Foglio dice: “Per la mia storia garantista non avrei problemi a sostenere i quesiti referendari. Si rischia di mettere in difficoltà il governo Draghi e la sua riforma della giustizia? Mi auguro di no, anche perché credo che si possa riuscire a far viaggiare i due interventi in parallelo. Non vorrei si innescasse una discussione in cui il Pd è tendenzialmente ostile. E poi l’idea che lo strumento serva a far passare Salvini per garantista fa sorridere”.

