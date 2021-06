“Sulla giustizia Salvini sfrutta lo spazio vuoto lasciato dalla sinistra”, dice Manconi

"Nel Pd il garantismo è minoritario ma negli altri partiti è ancora peggio. I referendum promossi dai Radicali sono sacrosanti, se i dem non li sostengono è per diffidenza". Parla Luigi Manconi

“Solo chi ha una concezione autoritaria, organicistica o consociativa può considerare i referendum una minaccia per la democrazia parlamentare. In realtà sono sempre stati uno strumento di stimolo e di alleggerimento della partecipazione popolare, un’occasione di vitalità per la dialettica democratica”. Se si chiede a Luigi Manconi, che del garantismo, del rispetto della presunzione di innocenza, ha fatto la sua bandiera nell’attività politica (in Parlamento per tre legislature, dai Verdi al Pd), pubblicistica (oltre 30 libri nell’indice d’autore) e nell’attivismo (presiede la fondazione che presta assistenza giuridica A Buon diritto), di commentare l’invito che Goffredo Bettini ha rivolto al Pd perché sostenga i referendum sulla giustizia promossi dai Radicali, quel che si ottiene è una generale approvazione.