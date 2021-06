Riformisti con Cartabia o referendari con i Radicali? Viaggio nella "giustizia" del Pd

“Perché firmo i referendum dei radicali sulla giustizia? Perché non lascio quel patrimonio che si chiama Marco Pannella a Matteo Salvini. Perché i referendum non sono alternativi alla riforma coraggiosa di Marta Cartabia. Perché cosa c’è di più avvincente di un referendum?”. Lo dice Enza Bruno Bossio. E’ una parlamentare del Pd. Il partito non la pensa come lei. “E cosa importa? Non c’è forse più gusto a fare questa battaglia?”. Dunque è vero che il Pd, quando ci si mette, rimane ancora il partito della ragione faticosa e della sorpresa stimolante? Due inviti. Entrambi sono apparsi ieri sul Foglio. Il primo. Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi: “I referendum Radicali perché no? La mia esperienza spero che insegni qualcosa al Pd”. L’altro. Goffredo Bettini: “Con una scelta che impegna altro che me stesso, non posso rimanere indifferente rispetto ai quesiti referendari Radicali”. Sono i referendum che ha firmato Matteo Salvini, ma non è proprio per questo che bisognerebbe dirgli: “Giù le mani! Non eri tu che straparlavi di carcere?”. Ci sarebbe da discutere sulla parola. Oggi sono più “radicali” i referendum o è più “radicale” la riforma della ministra Marta Cartabia. Perché il Pd preferisce non firmare? Perché Anna Rossomando, che è la responsabile Giustizia, assicura che “la riforma Cartabia è ambiziosissima, arriverà prima dell’estate, e che gli esiti si vedranno ben prima degli effetti di un referendum che, voglio ricordare, deve essere valutato dalla Consulta. Un referendum che, tra le altre cose, rimane abrogativo. Noi crediamo nella nostra ministra. Ma Salvini ci crede?

