Claudio Ciampi: "Mio padre avrebbe riso, ma non doveva succedere. La colpa? Di mia nonna"

Parla al Foglio il secondogenito dell'ex capo dello stato: "Per fortuna siamo toscani, e la prendiamo a ridere. Raggi? Poverina non ha colpe, ma immagino che prenderà provvedimenti. Mio padre era scrupoloso. A mia nonna piaceva Massimo D'Azeglio"

“Mio padre avrebbe riso, da buon toscano, ma a lui non sarebbe successo: era uno che controllava tutto”. Claudio Ciampi, sessantasette anni ed ex dirigente di banca in pensione, è seduto in poltrona. La giornata è stata impegnativa e un bel po’ grottesca, per la sua famiglia. La madre, donna Franca, “ha seguito tutta la cerimonia da casa ed è ancora commossa”; il padre è diventato Carlo Azelio, senza la “g”. Mentre il secondogenito dell’ex presidente della Repubblica parla con Il Foglio, la politica si sta ancora scatenando contro Virginia Raggi.