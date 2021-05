Così Draghi addomestica Pd e M5s e rispetta i tempi di Bruxelles

Che non tutti i convocati al tavolo della pace la volessero davvero, la pace, Mario Draghi lo aveva messo nel conto. E così, il giorno dedicato all’intesa sul decreto “Semplificazioni”, il premier aveva voluto inaugurarlo convocando a Palazzo Chigi quell’Enrico Letta con cui l’ intesa andava ritrovata. “E in effetti l’incontro è andato bene: ci siamo accordati sul metodo da utilizzare per avanzare proposte utili sulle riforme”, ha riferito poi il leader del Pd ai membri della sua segreteria, che nel frattempo stava appunto discutendo la revisione del fisco. E però Draghi sapeva che le insidie sarebbero arrivate soprattutto dal fronte grillino. Alcune per la disorganizzazione generale del M5s, che con Stefano Patuanelli impegnato a Bruxelles aveva bisticciato perfino su chi mandare al vertice governativo; altre, le più decisive, alimentate da chi su quella disorganizzazione ha preso a speculare. “Ma lo avete capito che Conte e Casalino hanno ormai un solo obiettivo, e cioè vendicarsi con Draghi anche a costo di mandare tutto per aria?”, s’è sfogato giorni fa, con un gruppo di deputati, l’ex viceministro Stefano Buffagni.

