Lo strano rapporto tra destra e vaccini

Lega e Fratelli d’Italia continuano ad avere un rapporto tormentato con i vaccini. Nella giornata di ieri, infatti, alcuni deputati dei due partiti che si contendono l’elettorato di destra hanno presentato alcuni emendamenti con i quali si puntava a eliminare l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Le proposte di modifica sono state respinte dalla Camera. Ma il messaggio politico resta. Lega e FdI sono i partiti che più di tutti hanno spinto verso riaperture indiscriminate e un rapido ritorno alla “normalità”, anche in periodi in cui il quadro epidemiologico suggeriva maggiore cautela. Ma le riaperture e il ritorno alla “normalità” non si possono avere – o meglio, non si possono avere in condizioni di sicurezza – senza i vaccini e, più in particolare, senza un’estesa e rapida campagna vaccinale che veda l’adesione di un’elevata percentuale di cittadini. A cominciare, ovviamente, come prevede il piano strategico, proprio dagli operatori sanitari. Questo perché il primo obiettivo delle campagne, ovunque nel mondo, è rendere gli ospedali e le strutture sanitarie “Covid free”. E per una ragione molto semplice: non è plausibile immaginare che persone bisognose di assistenza sanitaria debbano rischiare di rimanere contagiate recandosi in ospedale.

