Quale formula per Draghi: Palazzo Chigi o Quirinale?

Manca poco più di un mese all’inizio del semestre bianco, il periodo di tempo in cui non è più nella disponibilità del Quirinale lo scioglimento delle Camere. Il governo Draghi deve mettere in cantiere le riforme famose, alcune delle quali sono più o meno quelle che il governatore Trichet della Banca centrale europea e il suo successore in pectore Draghi richiesero per lettera il 5 agosto del 2011, dieci anni tra poco (la lettera riservata, comunicata al governo da Daniele Franco di Bankitalia ora ministro dell’Economia, fu rivelata al pubblico alla fine di settembre di quello stesso anno). Allora al governo c’era Berlusconi, il paese era ferocemente diviso, e la linea europea per fronteggiare la crisi finanziaria che aveva colpito drammaticamente l’Italia era quella dell’austerità, della competitività, della tutela attiva della concorrenza e delle imprese, dello snellimento cosiddetto del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni e privatizzazioni, del rigore finanziario nella spesa pubblica, dell’intervento radicale sul fisco, sulla giustizia, sulla Pubblica amministrazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni