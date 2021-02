Salvini fa il gioco dell'infiltrato

Sarà pure un’impostura. Sarà pure un’illusione. Sarà pure una finzione. Sarà pure un inganno. Sarà pure un abbaglio. Sarà pure un Infiltrato. Ma per quanto possa far sorridere, l’adesione incondizionata di Matteo Salvini a un’agenda di governo moderata, europeista, anti nazionalista, anti lepenista, anti trumpiana e in definitiva anti salviniana, la verità è che la svolta dell’ex ministro dell’Interno più che indurre a una semplice derisione dovrebbe invogliare tutti, anche i nemici di Salvini, a una riflessione seria su cosa significhi per il sistema politico italiano avere una Lega che ridisegna il perimetro del centrodestra italiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni