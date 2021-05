Perché Salvini e Meloni avrebbero molto da guadagnare candidandosi a Milano e Roma

Non ho capito perché Salvini e Meloni non si candidano a sindaco di Milano e di Roma. Per non parlare di Zingaretti, che mi pare ovvio e meritato. In passato avevo auspicato, e sarebbe ancora lì a 84 anni, padrone in casa sua, che il sindaco di Milano lo facesse il Cav. in persona. L’Avvocato mi telefonò per perorare la causa, “la prego, Ferrara, insista, così Berlusconi ci mette tutti di buonumore, e mi raccomando l’avvocato Rossi, sia più gentile con lui”. Noi uomini di mondo, modestamente vabbè, pensiamo che fare il sindaco di una grande città, o anche di una media o piccola città, sia una prova del nove per un uomo politico, per uno che intraprende la carriera di uomo di stato. Invece stanno sempre a fare comizi, Zingaretti escluso, uno che non ha mai pensato di cedere la presidenza del Lazio, anche quando faceva il segretario del Pd o la campagna delle primarie. E con quali risultati si è visto nella campagna vaccinale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni