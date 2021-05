I casi Bertolaso e Albertini, e il centrodestra impelagato nelle città

Uno dice che aveva sempre detto no; l’altro che ringrazia tutti per la stima, ma che si tira fuori sennò sua moglie divorzia. E insomma Guido Bertolaso e Gabriele Albertini, rispettivamente potenziali candidati dei sogni per il centrodestra alle amministrative d’ottobre a Roma e a Milano, hanno fatto capire che la carica di sindaco non è in cima alla lista delle cariche appetibili in questo momento. E se a Roma (e non solo) soffre il centrosinistra, impelagato com’è lungo la direttrice malcerta dell’alleanza Pd-Cinque stelle, il centrodestra rischia di bruciare il potenziale che avrebbe. E invece: mancano i nomi, manca l’accordo, e quello che era partito come viaggio alla ricerca dei candidati, l’autunno scorso, con tanto di proclami sui “tavoli” periodicamente convocati per scandagliare i partiti (come voleva Giorgia Meloni) e la società civile (come voleva Matteo Salvini), rischia di diventare sabbia mobile. E proprio a partire da Milano, dove la Lega aveva puntato molto sull’ex sindaco Albertini, nonostante le divergenze di vedute precedenti (“parliamo la stessa lingua: è stato e sarebbe ancora un ottimo sindaco per Milano”, andava dicendo Salvini). Solo che da Forza Italia e Fratelli d’Italia non traspariva uguale entusiasmo. Fatto sta che, con una lettera affettuosa a Libero, Albertini ha ufficializzato il rifiuto, lasciando il centrodestra nelle condizioni di ripartire dal via. Chi indicare come antagonista di Beppe Sala? E se Forza Italia pensa a Maurizio Lupi, si parla anche di nomi di società civile, dal professore Maurizio Dallocchio al manager Roberto Rasia Del Polo, fino all’ex ad di Telecom Riccardo Ruggiero, cui guarda con favore Fratelli d’Italia. Il tempo è poco, ma di “tavoli” milanesi tra gli alleati di centrodestra non si parla. La road map non c’è.

