"Le polemiche tra FdI e Lega aiutano solo gli avversari", dice Giorgia Meloni

"Sono ottimista sul futuro. È già accaduto in passato che il centrodestra si dividesse", dice al Foglio la leader di Fratelli d'Italia. Le opinioni di La Russa, Bignami, Santanchè e Rampelli sulla mozione di sfiducia al ministro Speranza e sulla Commissione d'inchiesta

"Sono contenta, perché la richiesta di una commissione d'inchiesta l'abbiamo già depositata noi lo scorso 16 aprile", dice Giorgia Meloni in riferimento all'iniziativa della Lega di presentare una nuova commissione sulla gestione della pandemia, dopo aver rinunciato a votare la mozione di sfiducia al ministro della Salute, presentata sempre da Fratelli d'Italia: "Non ho giudizi da dare. Certo, il risultato della votazione di ieri mi sembra molto distonico rispetto al giudizio che c'è nel paese", ha aggiunto.



E a chi si domanda se non ci una contraddizione nell'atteggiamento di Salvini, la leader dell'opposizione dice: "Non credo che la polemica all'interno del centrodestra, sia funzionale al centrodestra. Credo sia funzionale al centrosinistra. Io posso dire che come è legittimo che alcuni partiti di centrodestra abbiano scelto di stare in maggioranza, è ugualmente legittima la nostra scelta di stare all'opposizione. Sono ottimista sul futuro. È già accaduto in passato che il centrodestra si dividesse, e non abbiamo avuto problemi a ricostruire".



Sulla stessa linea anche Ignazio La Russa: "Non dirò nessuna parola contro la Lega, questo decidano gli elettori. Non è in contraddizione. Io avrei votato sia per la Commissione che per la sfiducia. Il governo non sarebbe caduto. Ma ognuno fa i suoi calcoli". Più pungente è invece Daniela Santanchè: "Saremmo ben contenti se gli amici della Lega e di Forza Italia avessero il coraggio di essere conseguenti, dalle parole ai fatti. Ma noi andiamo avanti. Per Fabio Rampelli, "le cose stanno andando bene e forse prescindono da Draghi". La costante crescita nei sondaggi si deve insomma alla "trasparenza e alla linearità. Continuiamo ad andare bene perché facciamo le battaglie giuste come quelle sul coprifuoco e sul ministro Speranza".