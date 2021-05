La partenza di Frongia per la Raggi è la fine di un'èra

Con l’addio di Daniele Frongia Virginia Raggi rimane praticamente da sola. Degli assessori che con lei si presentarono il 7 luglio del 2016 in Aula Giulio Cesare per l’insediamento della nuova giunta rimane, oltre alla sindaca, un’unica superstite, Linda Meleo, passata nel frattempo dalla Mobilità ai Lavori pubblici. Come anticipato dal Foglio, Frongia andrà al ministero delle Politiche giovanili come vicecapo di gabinetto della ministra Fabiana Dadone. E anche se con un piede resterà comunque in Campidoglio (rimarrà commissario per l’europeo di calcio) e anche se la sindaca ha sottolineato come “Resta inalterata la stima reciproca”, dietro la sua partenza c’è molto di più. C’è la fine di un’èra. Quella cominciata ben prima dell’elezione del 2016, ai tempi di Ignazio Marino sindaco, quando un manipolo di consiglieri barricaderi sedevano sugli scranni delle opposizioni. Erano i quattro moschettieri del M5s. Virginia Raggi, Marcello De Vito, Daniele Frongia ed Enrico Stefàno. Uniti, tenaci e, soprattutto, pronti ad aprire – come d’adagio grillino – anche palazzo Senatorio come una scatoletta di tonno a suon di occupazione d’Aula e conferenze stampa con allusive arance. Anni dopo le loro strade si sono definitivamente divise. Virginia Raggi si ritrova sempre più sola. Quasi circondata.

