Evviva Cingolani, che su Ilva fa l'opposto di quello che sognava Grillo

“Hard to abate”. C’è tutto Roberto Cingolani, in questa espressione. È il capitolo del Pnrr dedicato all’Ilva di Taranto che, anche se non viene espressamente citata, gli addetti ai lavori riconoscono in quella definizione in cui vi è tutto l’approccio scientifico e politico del ministro della Transizione. Perché è proprio alla Transizione che fa riferimento Cingolani quando per Ilva, più di qualunque altro settore, indica un processo di modernizzazione che è lungo, articolato e complesso, non di spegnimento e riaccensione, ma di transizione appunto: “Non possiamo chiudere e mettere per strada migliaia di lavoratori, ma neanche possiamo pensare che lo stato possa intervenire su tutto. Transizione – ha detto Cingolani – vuol dire garantire un compromesso tra ambiente e sostenibilità sociale. Io domani non mi sveglio e cambio le tecnologie di un’impresa. Non si può pensare di cambiare l’Ilva dall’oggi al domani. La transizione – ha proseguito – è digitale, cioè non è istantanea. Bisogna predisporre un intero settore. Poi questo presuppone, in futuro, il passaggio all’idrogeno. A tutti piace quello verde che si ricava con tecnologie rinnovabili che non producono anidride carbonica ma ci vuole un po’ di tempo. L’obiettivo deve essere quindi quello di far arrivare l’idrogeno a un costo congruo, affinché possa entrare nel ciclo produttivo dei comparti industriali ‘hard-to-abate’, come quello siderurgico. Inizialmente in questo tipo di ciclo verrà utilizzato il metano, ma il cambio di paradigma apre la strada all’idrogeno, che deve essere l’obiettivo finale per ridurre le emissioni del processo”.

