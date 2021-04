La nuova Ilva c'è, lo scudo penale no

Si chiamerà Acciaierie d’Italia Holding la nuova società siderurgica nata ieri con il perfezionamento dell’accordo siglato a dicembre 2020 per l’ingresso pubblico in Ilva. Invitalia, su incarico del governo, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Mef, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni, acquisendo il 40 per cento della società e il 50 per cento dei diritti di voto. La società gestirà come affittuaria gli impianti di Ilva di Taranto attualmente di proprietà dell’Amministrazione straordinaria, a cui subentrerà a maggio 2022 con un ulteriore investimento di 680 milioni. A questo si andrà ad aggiungere l’investimento sugli impianti che secondo il piano industriale ammonta a 4 miliardi.

