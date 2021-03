Storia, peso e destino delle imprese dove lo stato è padrone

Se amate Friedrich Nietzsche potete chiamarlo l’eterno ritorno, se preferite Francesco de’ Medici allora è meglio il gioco dell’oca, in un caso o nell’altro raramente s’era visto un tale salto indietro, fino a riportare al punto di partenza i pezzi da novanta dell’economia italiana. Dallo stato al mercato e viceversa, non nello stesso modo perché non siamo di fronte a una vera ri-nazionalizzazione né alle partecipazioni statali della Prima Repubblica, ma seguendo un percorso intermedio, simile a quello ispirato da Mario Draghi, mentre ha perso slancio e consenso il modello di Romano Prodi. Sembra un criptico incipit, però la storia è lunga, complessa, squaderna sul tavolo l’intera mappa del potere economico italiano e ha bisogno di trovare una chiave di lettura che faccia senso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni