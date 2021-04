Albertini, Moratti e Bertolaso. Il centrodestra smarrito cerca una fuga vintage

Com’è noto in tutto il mondo va di moda il vintage, ragione per la quale c’è stato il rilancio del vinile e delle musicassette, degli occhiali tartarugati e dei golfini Missoni. E tutto ciò è avvenuto forse perché nel recupero dell’usato s’avverte sempre un piacevole cortocircuito tra passato e futuro. Nella moda il fenomeno è stato definito “conturbante”, nella musica è “nostalgico”. Ma in politica? Cos’è il vintage in politica? E’ quello che ci si chiede in queste ore osservando Matteo Salvini, che lunedì ha preso un caffè con Gabriele Albertini, pensando di ri-candidare a Milano il vecchio grande sindaco del 1997. E questo dopo che per mesi Salvini aveva coltivato - e senza probabilmente averci ancora rinunciato - anche l’idea alternativa di Letizia Moratti.

