L'incompatibilità tra Salvini e Draghi e gli errori del Pd

Il rapporto tra Matteo Salvini e Mario Draghi è forse il tema più interessante da mettere a fuoco per provare a lanciare in avanti la palla del dibattito politico nazionale. Il Partito democratico, fino a oggi, con la complicità del M5s, è riuscito nel miracolo di regalare alla Lega di Salvini l’agenda del post pandemia e per quanto questo governo sia tutto tranne che il governo di Salvini, è evidente che di fronte a un partito che si concentra sul passato può capitare che il partito che non parla di passato possa essere considerato come quello che parla del futuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni