Per chi suona il calendario? Tra Albertini e il fattore tempo

Quando sarà tutto finito, a ottobre, sembreranno quisquilie. E invece la scelta dei tempi in politica è la trama invisibile sulla quale si costruiscono le vittorie. Per dirla con il mitico Harvey Specter, “chi vince non dà il merito alla palla, al canestro o alla velocità del vento nella stanza”. E non dà neppure il merito alla scelta dei tempi: che invece è una variabile decisiva, per quanto sottovalutata. Per capirlo, basta osservare com’è cambiata la narrazione della politica milanese alla sola ipotesi che Gabriele Albertini possa ritornare in campo come candidato del centrodestra. Tutti hanno cominciato a ragionare su come sarà l’umore di Milano dopo l’estate, e quanto potrebbe avere il fiato lungo Beppe Sala, dopo mesi a logorarsi con quel bradisismo continuo che è la sinistra in città. Per ora Albertini attende, non conferma e non smentisce, non parla. È in attesa, pare, anche degli esiti di un sondaggio di Alessandra Ghisleri, vicina alla Real casa di Arcore, che potrebbe essere non negativo. O comunque non così negativo, per lui, come quello realizzato due giorni fa da Ipsos di Pagnoncelli su Beppe Sala, che darebbe il sindaco uscente vincente con il 54 o il 58 per cento contro un Albertini tra il 42 e il 46. Si vedrà, forse a breve.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni