Senza schiscetta

La scuola riparte, ma soprattutto per i bambini più piccoli era già ripartita, e più o meno non si era fermata. La scuola è un problema complicato, nell’ultimo anno e mezzo, ma è anche un presidio essenziale. Di salute e anche sociale. La è una salvezza, e non solo culturale. Rappresenta per moltissimi bambini anche un primo, un secondo e la frutta. Un menu che troppe famiglie, persino nella ricca Milano, non possono permettersi. Senza scuola, un pasto completo, molti bimbi l’hanno scordato per parecchio tempo. Una realtà drammatica e non solo causata dalla pandemia. Anche prima della crisi sanitaria si era visto un aumento delle famiglie con bambini rivolgersi alle varie associazioni sul territorio per avere degli aiuti alimentari. E, senza dubbio, durante la chiusura delle scuole, le difficoltà sono aumentate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni