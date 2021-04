Recovery mafie

La vecchia guardia se n’è andata. L’ultimo a passare la mano è stato Sante Notarnicola, uno dei duri della banda Cavallero. Si becca l’ergastolo e nel 1978 il suo è il primo nome della lista di tredici detenuti da liberare indicati dalle Br in cambio del rilascio di Aldo Moro. Luciano Lutring, il “solista del mitra” (teneva l’arma in una custodia da violino) non ha mai ammazzato nessuno. Uscito di galera si è dato alla pittura. Rossano Cochis, detto Nanu, è morto, dopo anni in carcere, per un tuffo dal gommone nel mare del Gargano. Renato Vallanzasca, re della Comasina è ancora in carcere, dopo rapine, sequestri, omicidi, e quattro ergastoli. In semilibertà dopo più di trent’anni dietro le sbarre, l’hanno beccato a rubare in un supermercato: una montatura, dice lui.

