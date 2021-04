Aumenta il pressing per candidare Zingaretti a sindaco di Roma

L’ultima smentita è datata poco più di 24 ore fa. “Si candida a fare il sindaco di Roma?”, hanno chiesto per l’ennesima volta a Nicola Zingaretti. “No, faccio il presidente di Regione e lo sto facendo con tutta la passione possibile”, si è limitato a rispondere lui a favore di telecamera. Quasi tradisse il fastidio di dover subire in pubblico quello a cui da settimane lo costringono nel privato: dover dare conto, cercando ogni volta di sottrarsi con fare garbato, a chi gli chiede una scelta di coraggio. Traslocare dalla Cristoforo Colombo al Campidoglio, dalla semiperiferia al centro storico. Sarebbe d’altronde, secondo coloro che lo circondano e lo consigliano, non un demansionamento ma un rilancio. Il seguito più adatto al grande reset post dimissioni da segretario del Pd rassegnate solo un mese fa.

