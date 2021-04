Il candidato sindaco ventenne che "parla con tutti" (e con Bettini)

“Eccome se sono in campo”. Così risponde Federico Lobuono a chi gli chieda se ha mai pensato di ritirarsi dalla contesa, lui ventenne candidato indipendente a sindaco della capitale, alla testa della “Giovane Roma”, ma anche ventenne che si confronta politicamente, tra gli altri (“io parlo con tutti”, dice) con Goffredo Bettini, guru di Nicola Zingaretti, inventore di schemi vincenti sulla città e mentore di leader pd, ieri descritto sul Corriere della Sera come colui cui si rivolge quotidianamente per lumi Giuseppe Conte. Non ha pensato “neanche un minuto” di rinunciare, Lobuono, nelle sacche di quella che, al momento, ancora appare come una non-campagna elettorale, con le primarie del centrosinistra non pervenute, i nomi di prima linea chiusi nei cassetti e il sindaco Virginia Raggi in cerca di bis, ma senza l’appoggio di tutto il M5s. “Le primarie del centrosinistra si devono fare”, dice Lobuono. “Unico caso in cui si potrebbero evitare: se, dopo aver sentito le varie anime della coalizione, ci si accorda sul nome di Nicola Zingaretti. Solo lui infatti potrebbe, scendendo in campo, ottenere l’effetto di far rientrare la candidatura di Carlo Calenda e contemporaneamente intercettare molti consensi a Cinque stelle”.

