Perché il caso del libro con Gratteri illumina un virus della magistratura: i teoremi che pesano più dei fatti

Non ci siamo potuti sottrarre al macabro scoop dei camion dell’Esercito che portavano le salme a Bergamo. Immagini che rimandano, tristemente, alla strategia messa in atto dal Tribunale della Sanità di Milano di manzoniana memoria, per convincere la città dell’esistenza della peste…”. A rileggere per l’ennesima volta le incredibili teorie complottiste sul coronavirus contenute nel libro Strage di stato – libro a cui ha offerto la sua prefazione entusiasta il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri – si potrebbe anche pensare che le assurdità messe in fila da Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, magistrato della Corte di appello di Messina, che insieme a Bacco nega la letalità del virus e l’utilità dei vaccini, siano il frutto di un delirio improvviso maturato per caso nei complicati mesi della pandemia.