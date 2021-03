Caro Gratteri, ti sfido in tribunale

Ieri in una pagina del Foglio dedicata al “caso Gratteri” Luciano Capone ha dimostrato, con le virgolette e la citazione dei luoghi del pensiero e dell’azione molesti, alcune cose importanti che, a leggerle, dovrebbero vergognarsi giornalisti, politici e molte autorità civili. Capone ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che un delirio di incommensurabile gravità ha unito tra loro l’incensato sceriffo delle Calabrie Nicola Gratteri, un politico di destra complottista degno di QAnon, Pasquale Bacco, e un magistrato ex sottosegretario del governo Prodi oggi in servizio in Sicilia, Angelo Giorgianni. Non si tratta di opinioni, ordinarie opinioni in dissenso; si tratta di merce straordinariamente guasta, di insinuazioni e accuse fatiscenti, maleodoranti, morbose e in quanto tali prive della seppur minima continenza alla quale sono obbligate figure pubbliche e operatori della giustizia in carica: uno scandalo senza precedenti, una chiassata di putrido negazionismo del reale che farebbe sganasciare dalle risate se non fosse timbrata da persone teoricamente al di sopra di ogni sospetto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni