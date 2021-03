Quali sono le novità introdotte dal nuovo decreto Covid

Il Consiglio dei ministri ha prorogato le misure restrittive fino al 30 aprile. Le scuole primarie e d'infanzia saranno sempre aperte anche in zona rossa. C'è l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Covid, quello che estende al 30 aprile le misure restrittive per arginare la diffusione del virus. Rispetto ai precedenti, di cui conferma l'essere improntato alla massima precauzione, il nuovo decreto introduce delle novità, che erano state anticipate già nei giorni scorsi. Anzitutto, qualora in alcune regioni l'andamento epidemiologico dovesse essere particolarmente favorevole potranno essere adottate delle misure di allentamento (comunque non prima della metà di aprile).